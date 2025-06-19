«Американцы уже фактически участвуют в этой операции в Иране, но формально они могут присоединиться максимум через два дня. Трампу уже доложили обстановку, все оперативные планы есть, он дает только отмашку на участие. Скорее всего, уже в ближайшие сутки ожидаем авиационной поддержки США на стороне Израиля. Сейчас американские авианосцы в Персидском заливе и Красном море», - отметил он.

По его словам, Иран вряд ли сможет противостоять США в неравной борьбе, но будет обороняться.

«Очень маловероятно, что Иран сможет противостоять этому, соотношение сил явно не в его пользу, хоть Иран и готовился максимально к противоборствам. Иран прекрасно понимал, что США выступят на стороне Израиля. Другое дело, насколько эффективно он сможет обороняться. Иран может быть упорным», - заключил собеседник НСН.

Иран не будет подписывать соглашение с Дональдом Трампом, поэтому американский президент может дать «тихое согласие» на применение ядерного оружия со стороны Израиля, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

