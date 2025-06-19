В России ожидают атаку США на Иран в ближайшие сутки
Американцы уже фактически участвуют в операции в Иране, формально они могут присоединиться к бомбардировкам максимум через два дня, заявил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
В ближайшие сутки следует ожидать авиационного удара США по Ирану, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН.
Ранее американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, передает РИА Новости. СМИ сообщали, что британский авианосец «Queen Elizabeth» также прошел Суэцкий канал и следует в направлении йеменских, а затем иранских берегов. Подберезкин уверен, что у США уже есть оперативный план удара.
«Американцы уже фактически участвуют в этой операции в Иране, но формально они могут присоединиться максимум через два дня. Трампу уже доложили обстановку, все оперативные планы есть, он дает только отмашку на участие. Скорее всего, уже в ближайшие сутки ожидаем авиационной поддержки США на стороне Израиля. Сейчас американские авианосцы в Персидском заливе и Красном море», - отметил он.
По его словам, Иран вряд ли сможет противостоять США в неравной борьбе, но будет обороняться.
«Очень маловероятно, что Иран сможет противостоять этому, соотношение сил явно не в его пользу, хоть Иран и готовился максимально к противоборствам. Иран прекрасно понимал, что США выступят на стороне Израиля. Другое дело, насколько эффективно он сможет обороняться. Иран может быть упорным», - заключил собеседник НСН.
Иран не будет подписывать соглашение с Дональдом Трампом, поэтому американский президент может дать «тихое согласие» на применение ядерного оружия со стороны Израиля, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
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