Сможет ли Трамп помешать Ирану сделать ядерную бомбу
Иран находится под наблюдением МАГАТЭ, а вот Израиль на свои военные объекты никаких инспекций не пускает, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Американский лидер Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Накануне разведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. Уорнер добавил, что Трамп просто «игнорирует все разведданные». Кузнецов уверен, что Трамп зря вмешивается в противостояние Ирана и Израиля.
«Да, есть информация, что Иран использует заводы по обогащению урана и объект в Фордо в военных целях. МАГАТЭ регулярно проверяют их заводы, никаких официальных данных нет о том, что Иран разрабатывает ядерную бомбу. В то же время есть информация о том, что Иран обогащает уран до 60%. Возникает вопрос, зачем? Обогащение урана на АЭС – это максимум 5%. У Ирана очень сложные взаимоотношения с рядом стран. Главный враг Ирана – это Израиль. Если Иран находится под гарантиями МАГАТЭ, то Израиль на свои военные объекты никаких инспекций не пускает. Конечно, это вызывает опасения у Ирана. У Израиля 200 боеголовок. Если бы Израиль адекватно признал наличие собственной ядерной программы, отношения с Ираном в этом смысле были бы более мягкими», - объяснил он.
Кузнецов подчеркнул, что Иран не откажется от своей ядерной программы, может произойти только ее задержка.
«Трамп начинает в какой-то степени повторять ошибки Байдена. Оценить все его заявления очень тяжело. Он нагнетает, добавляет напряженности в регион. Я думаю, что США и Россия не должны вмешиваться в этот конфликт. У США очень плохой опыт взаимоотношения с Ираном. 14 ядерщиков иранских уже погибли, это очень чувствительно. Но очевидно, что они не остановят свою ядерную программу. У Ирана вокруг слишком много напряжения, чтобы отказываться от такого сдерживающего фактора. Будет задержка ядерной программы, но она все равно будет продолжена», - заключил собеседник НСН.
Израиль не признает наличие у себя ядерного оружия, но и не отрицает этого. Страна не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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