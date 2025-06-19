Сможет ли Трамп помешать Ирану сделать ядерную бомбу

Американский лидер Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Накануне разведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. Уорнер добавил, что Трамп просто «игнорирует все разведданные». Кузнецов уверен, что Трамп зря вмешивается в противостояние Ирана и Израиля.