«Конфликт уже повлиял на рынок, буквально в первый день цены выросли на 10 долларов за баррель. Мгновенно мы увидели 74-75 долларов, в моменте был взлет до 78. Это при условии, что на рынке физически еще ничего не произошло, это просто ожидания. Рынок ожидает, что Израиль будет наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана. Иран – это крупный производитель. Израиль может разбомбить порты или месторождения, нефтепроводы. Это возможно уже в ближайшие недели. У Ирана добыча и экспорт налажены в Китай, так как эта страна игнорирует американские санкции против Ирана. За последние годы Иран нарастил добычу, экспортирует полтора миллиона баррелей в сутки. Если хотя бы половина этих объемов уйдет с мирового рынка, мы увидим цены в 80-90 долларов за баррель. Если полностью прекратится иранский экспорт, мы можем увидеть 100 долларов за баррель», - рассказал он.

По его словам, самый негативный сценарий для рынка – перекрытие Ормузского пролива.

«Программа максимум, которая менее вероятна пока, заключается в том, что Иран перекроет Ормузский пролив. Тогда 20-25% мировой нефти окажутся заблокированы. Это нефть Саудовской Аравии, Кувейта и так далее. Цена тогда уйдет в район 150 и выше долларов за баррель. Но долго такая ситуация вряд ли продлится, сразу вмешаются США и ЕС, потому что для них такие цены на нефть губительны. Страны региона тоже будут против, будут с этим бороться. При таких ценах потребление будет очень сильно снижаться. Для России было бы выгодно сохранение сегодняшнего статуса, когда есть напряжение, но цена не такая запредельная. Нам выгоден продолжительный период относительно высоких цен до 80 долларов за баррель. Также нам выгодно частичное сокращение поставок из Ирана, так как мы тоже в Китай поставляем свою нефть», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

