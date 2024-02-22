В Риге переименуют улицы с названиями русских поэтов

Городская дума Риги проголосовала за переименование шести топонимов, названных в честь русских писателей или имеющих отношение к России. Об этом пишет портал ERR.

Мэр Львова заявил о своеобразной дерусификации двух улиц

В частности, будут переименованы улицы Маскавас (Московская, Ломоносова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Тургенева. Новые названия будут носить имена латвийских художников, поэтов, лингвистов и других деятелей нации.

Авторы проекта пояснили, что «дерусификация» названий связана с военным конфликтом на Украине.

Ранее в Харькове на станции метро «Пушкинская» убрали элементы со стихами поэта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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