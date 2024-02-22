В Риге переименуют улицы с названиями русских поэтов
Городская дума Риги проголосовала за переименование шести топонимов, названных в честь русских писателей или имеющих отношение к России. Об этом пишет портал ERR.
В частности, будут переименованы улицы Маскавас (Московская, Ломоносова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Тургенева. Новые названия будут носить имена латвийских художников, поэтов, лингвистов и других деятелей нации.
Авторы проекта пояснили, что «дерусификация» названий связана с военным конфликтом на Украине.
Ранее в Харькове на станции метро «Пушкинская» убрали элементы со стихами поэта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал военной тайной маршрут полёта Путина на Ту-160М
- СМИ: Автор «Слова пацана» займется созданием ремейка «Приключения Электроника»
- Посвященная джазу фотовыставка открылась в Москве
- Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом
- СМИ: Россиянка обнаружила в заказе с Wildberries записку с просьбой о помощи
- Минобороны Франции сообщило об угрозах России сбить французские самолеты
- В Риге переименуют улицы с названиями русских поэтов
- Дизайнер Лебедев сравнил визит Карлсона в Россию с посещением марсианами Земли
- Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79 году жизни
- Медведев ответил на вопрос о смерти Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru