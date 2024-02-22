В Риге переименуют улицы с названиями русских поэтов

В частности, будут переименованы улицы Маскавас (Московская, Ломоносова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Тургенева. Новые названия будут носить имена латвийских художников, поэтов, лингвистов и других деятелей нации.

Авторы проекта пояснили, что «дерусификация» названий связана с военным конфликтом на Украине.

Ранее в Харькове на станции метро «Пушкинская» убрали элементы со стихами поэта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

