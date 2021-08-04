В РФПИ прокомментировали процесс одобрения вакцины «Спутник V» в ЕМА
Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале вакцины «Спутник V» заявил, что в рамках инспекции Европейскому агентству лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency), были предоставлены все данные о клинических испытаниях препарата.
По его словам, от ведомства был получен позитивный отзыв, в целом процесс одобрения российской вакцины от коронавируса в EMA идёт в положительном ключе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет претензий к качеству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну
- В России может появиться налог на мясо
- В РФПИ прокомментировали процесс одобрения вакцины «Спутник V» в ЕМА
- Сбившая троих детей москвичка Башкирова признала вину
- Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото Олимпиады в Токио в дуэтах
- СМИ: Количество пострадавших в аварии автобуса в Москве достигло 13 человек
- АТОР не видит предпосылок к закрытию Турции
- Судейский комитет УЕФА заменил всех арбитров матча «Спартак» - «Бенфика»
- АТОР: Отели Краснодарского края снижают цены из-за низкого спроса
- Крым установил антирекорд смертности от коронавируса за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru