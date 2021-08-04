В РФПИ прокомментировали процесс одобрения вакцины «Спутник V» в ЕМА

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале вакцины «Спутник V» заявил, что в рамках инспекции Европейскому агентству лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency), были предоставлены все данные о клинических испытаниях препарата.

По его словам, от ведомства был получен позитивный отзыв, в целом процесс одобрения российской вакцины от коронавируса в EMA идёт в положительном ключе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет претензий к качеству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусЕвросоюзВакцинаСпутник V
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