ЕС призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане
1 октября 202400:33
Страны Европейского союза призывают организовать экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, будут приложены все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня. Он указал, что любая интервенция в Ливан радикально ухудшит обстановку в ближневосточном регионе.
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля инициировала интенсивный обстрел южного Ливана с использованием танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru