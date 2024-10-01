ЕС призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

Страны Европейского союза призывают организовать экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане, сообщает «РЕН ТВ».

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Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, будут приложены все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня. Он указал, что любая интервенция в Ливан радикально ухудшит обстановку в ближневосточном регионе.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля инициировала интенсивный обстрел южного Ливана с использованием танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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