В результате удара ВВС Израиля в Дамаске погиб зять лидера «Хезболлы»

Телеканал уточняет, что Хасан Джаафар Кусейр скончался в результате этих атак. С 1 октября Израиль проводит сухопутные операции против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки в Сирии, где число жертв уже превысило тысячу человек, включая высокопоставленных лидеров шиитского движения. Более 90 тыс. человек стали беженцами из-за конфликта.

Несмотря на значительные потери в руководстве, «Хезболла» продолжает активные боевые действия на земле и ракетные обстрелы израильской территории. Израиль ставит своей главной целью создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера страны, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой», передает «Радиоточка НСН».

