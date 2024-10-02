В результате удара ВВС Израиля в Дамаске погиб зять лидера «Хезболлы»

Зять генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, Хасан Джаафар Кусейр, погиб в результате израильского авиаудара по Дамаску, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Удары были нанесены по жилому зданию в районе Меззе в среду, в результате чего погибли три человека и еще трое получили ранения.

Три человека погибли в результате удара Израиля по Дамаску

Телеканал уточняет, что Хасан Джаафар Кусейр скончался в результате этих атак. С 1 октября Израиль проводит сухопутные операции против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки в Сирии, где число жертв уже превысило тысячу человек, включая высокопоставленных лидеров шиитского движения. Более 90 тыс. человек стали беженцами из-за конфликта.

Несмотря на значительные потери в руководстве, «Хезболла» продолжает активные боевые действия на земле и ракетные обстрелы израильской территории. Израиль ставит своей главной целью создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера страны, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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