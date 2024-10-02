Три человека погибли в результате удара Израиля по Дамаску

В результате израильского удара по центральному району Дамаска погибли три человека, а еще трое получили ранения. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным сирийских военных, воздушная атака началась 2 октября в 17:25 по московскому времени и была нацелена на жилой дом в районе Меззе.