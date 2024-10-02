Три человека погибли в результате удара Израиля по Дамаску
В результате израильского удара по центральному району Дамаска погибли три человека, а еще трое получили ранения. Об этом сообщает агентство SANA.
По данным сирийских военных, воздушная атака началась 2 октября в 17:25 по московскому времени и была нацелена на жилой дом в районе Меззе.
Накануне минобороны Сирии сообщило о том, что израильская армия наносила удары по нескольким объектам в Дамаске с использованием военных самолетов и беспилотников. Воздушная атака, по данным ведомства, стартовала рано утром 1 октября с территории Голанских высот.
Помимо этого, 1 октября SyriaTV и агентство SANA сообщали о том, что в окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, которые были слышны в районах пригорода и ближайших деревень, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru