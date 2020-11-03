В результате терактов в Вене пострадали 18 человек

Число пострадавших в результате терактов в Вене выросло до 18 человек. Об этом сообщают австрийские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о трех погибших. Один из нападавших террористов был нейтрализован, остальным удалось скрыться.