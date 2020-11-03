В результате терактов в Вене пострадали 18 человек

Число пострадавших в результате терактов в Вене выросло до 18 человек. Об этом сообщают австрийские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о трех погибших. Один из нападавших террористов был нейтрализован, остальным удалось скрыться.

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Одно из нападений произошло возле синагоги. Атаке подверглись мирные граждане в шести разных местах столицы Австрии.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв считает, что целью террористов в Вене была вовсе не месть, а желание превратить в поле боя весь мир, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактВена
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