В результате лесного пожара в Анталье пострадали 53 человека

По меньшей мере 53 человека пострадали в результате лесного пожара в турецкой Анталье. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Слова министра приводит РИА Новости. По словам Пакдемирли, при тушении пожара перевернулась одна пожарная машина, водитель был тяжело ранен.

Ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили, что российские туристы, находящиеся в прилегающих к местам возгорания курортных зонах, пока не обращались в диппредставительство.

Сильный лесной пожар возник днем в среду в районе Манавгата, напоминает «Свободная пресса». Из-за порывов ветра огонь быстро распространился на большой территории. Жители трех кварталов были эвакуированы. Для ликвидации пожара привлекли 15 вертолетов и более сотни спецмашин, отмечает РИА ФАН.

