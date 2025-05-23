В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек

На центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщили в местной полиции, подтвердив факт инцидента и задержание подозреваемого.

По предварительным данным, нападавший ранил несколько человек прямо на территории вокзала. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Издание Bild ранее сообщало о восьми раненых и задержании женщины, однако ее возможная причастность к нападению официально не подтверждена.

По данным телеканала NDR, трое пострадавших получили ранения, представляющие угрозу для жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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