В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек

На центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщили в местной полиции, подтвердив факт инцидента и задержание подозреваемого.

По предварительным данным, нападавший ранил несколько человек прямо на территории вокзала. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.