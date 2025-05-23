В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек
На центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщили в местной полиции, подтвердив факт инцидента и задержание подозреваемого.
По предварительным данным, нападавший ранил несколько человек прямо на территории вокзала. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Издание Bild ранее сообщало о восьми раненых и задержании женщины, однако ее возможная причастность к нападению официально не подтверждена.
По данным телеканала NDR, трое пострадавших получили ранения, представляющие угрозу для жизни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России пообещал ответ на массированные атаки ВСУ
- В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек
- Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена
- Пригожин: «ВИА Гра» закрылась, потому что исчерпала себя
- СМИ: Суд в США приостановил запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард
- Москалькова: В Сумах продолжают удерживать 34 жителей Курской области
- Лавров заявил о готовности России передать Украине проект мирного урегулирования
- Дилеры Mazda возобновили поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в РФ через партнеров
- Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена бойцами
- Минпромторг опроверг информацию об утверждении перечня автомобилей для такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru