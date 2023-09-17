В Республике Конго опровергли сообщения о военном перевороте

Министр коммуникации и спикер кабинета министров Тьери Мунгалла назвал сообщения о перевороте ложью. По его словам, ситуация в стране и в столице Браззавиле спокойная.

«Правительство отрицает эти фальшивые новости», - написал Мунгалла на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

В Габоне 30 августа произошел военный переворот. Мятежники пообещали провести демократизацию государственных институтов, отмечает «Радиоточка НСН».

