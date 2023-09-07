В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу
7 сентября 202314:51
Военная хунта Габона освободила из-под домашнего ареста свергнутого президента Бонго Ондимбу, сообщает Al Jazeera.
Представитель военных Габона пояснил, что решение было принято с учётом состояния здоровья политика.
«Бывшему президенту Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться. Он может поехать за границу для прохождения медицинского обследования», - отметил он.
Ранее путчисты в Габоне назначили своего генерала Бриса Олиги Нгема президентом на переходный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru