В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Военная хунта Габона освободила из-под домашнего ареста свергнутого президента Бонго Ондимбу, сообщает Al Jazeera.

Мятежники в Габоне пообещали сделать власть демократичнее

Представитель военных Габона пояснил, что решение было принято с учётом состояния здоровья политика.

«Бывшему президенту Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться. Он может поехать за границу для прохождения медицинского обследования», - отметил он.

Ранее путчисты в Габоне назначили своего генерала Бриса Олиги Нгема президентом на переходный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Домашний АрестПрезидентВоенный ПереворотАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры