Новости о казни дипломатов в КНДР назвали фейком

В КНДР был казнён спецпредставитель страны по делам США Ким Хек Чхоль вместе с четырьмя другими дипломатами, сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo. Отмечается, что экзекуция состоялась в марте, чиновников казнили за провал переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в ходе саммита в Ханое. Источники агентства утверждают, что дипломатов обвинили в шпионаже в пользу Вашингтона.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН усомнился в достоверности информации. Он назвал источник новости крайне сомнительным, особенно в отношении северокорейской тематики (слушайте аудио).