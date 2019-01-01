Новости о казни дипломатов в КНДР назвали фейком
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов рассказал НСН, кто стоит за информацией об экзекуции в Северной Корее.
В КНДР был казнён спецпредставитель страны по делам США Ким Хек Чхоль вместе с четырьмя другими дипломатами, сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo. Отмечается, что экзекуция состоялась в марте, чиновников казнили за провал переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в ходе саммита в Ханое. Источники агентства утверждают, что дипломатов обвинили в шпионаже в пользу Вашингтона.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН усомнился в достоверности информации. Он назвал источник новости крайне сомнительным, особенно в отношении северокорейской тематики (слушайте аудио).
«Есть очень важная деталь: вся информация, которая идёт, идёт со ссылкой на газету Chosun Ilbo. А та, в свою очередь, ссылается на анонимный источник. А во-вторых, надо понимать, что это ведущая, консервативная и антипхеньянская газета Южной Кореи, которая периодически ловилась на фейках не только в отношении Севера, но и вообще. Достоверность Chosun Ilbo, когда она пишет на северокорейскую тематику, это около 10%», — рассказал Асмолов.
Ранее НСН привела мнения двух экспертов, оценивших итоги саммита в Ханое, после которого, по данным Chosun Ilbo, казнили дипломатов. Напомним, саммит в Ханое прошёл в феврале текущего года. Лидеры США и КНДР не достигли соглашения по итогам встречи и завершили переговоры раньше назначенного срока без обнародования совместного итогового документа.
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