В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на севере острова Хонсю в Японии. Об этом сообщает канал NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Сейсмособытие произошло в префектуре Аомори, пишет RT. Максимальная сила землетрясения достигала составила 5+ баллов из семи.

После подземных толчков объявлена угроза цунами на побережье Тихого Океана от острова Хоккайдо до севера Хонсю.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Сулавеси в Индонезии.

