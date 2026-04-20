В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4
20 апреля 202611:25
Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на севере острова Хонсю в Японии. Об этом сообщает канал NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.
Сейсмособытие произошло в префектуре Аомори, пишет RT. Максимальная сила землетрясения достигала составила 5+ баллов из семи.
После подземных толчков объявлена угроза цунами на побережье Тихого Океана от острова Хоккайдо до севера Хонсю.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Сулавеси в Индонезии.
Горячие новости
- Увели «Простоквашино»: Почему Андреасяна оставили без новогодней битвы-2027
- В Японии после землетрясения объявили эвакуацию для жителей префектуры Иватэ
- В Мексике погибли два сотрудника американского посольства
- Суд заочно арестовал за мошенничество бывшего вице-президента ВТБ
- Горелкин: Telegram не сотрудничает с РФ в борьбе с мошенниками
- В Госдуме раскрыли, кого затронут онлайн-списания долгов за ЖКУ
- В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4
- Рэп против сказок: Фильм о Басте ворвется в новогоднюю битву
- Иран заявил об отсутствии планов по следующим переговорам с США
- В Израиле извинились за поврежденную ЦАХАЛ статую Христа в Ливане