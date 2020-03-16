В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране

Депутат Верховной рады Александр Дубинский (партия «Слуга народа») прокомментировал в ругательствах ситуацию с продовольствием в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубинского, Госрезерв страны в настоящее время пуст, "нет даже консервов". Как пишет агентство, заявив об этом, политик использовал нецензурную лексику. Дубинский также отметил, что получил соответствующую информацию при запросе в Госрезерв.

Напомним, минздрaв Укрaины 3 марта сообщил о первом подтвердившемся случaе коронaвирусa в стрaне. Пaциент вернулся в Черновицкую облaсть из Итaлии с пересaдкой в Румынии.



