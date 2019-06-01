В Раде рассказали о подготовке Зеленского к встрече с Путиным

В Киеве готовятся к встрече президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина», сообщает RT.

По его словам, сейчас команда украинского лидера готовит предложения, по результатам которых надеется на принятие «сформированных и согласованных решений», отмечает Ura.ru. По данным Поплавского, Зеленский намерен обсудить с Путиным принадлежность Крыма и Донбасса, передают argumenti.ru.

Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам российского лидера, «нужна политическая воля со стороны украинского руководства».

