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Путин не увидел причин для шагов навстречу Зеленскому

20 июня15:13

Президент России Владимир Путин не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил на прямой линии.

«В Минском процессе ничего не происходит. Продолжаются обстрелы в Донбассе. Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», - подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что не считaет нужным либерaлизовывaть оборот наркотиков.

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