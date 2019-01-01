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Ранее Владимир Путин заявил, что не считaет нужным либерaлизовывaть оборот наркотиков.
Путин не увидел причин для шагов навстречу Зеленскому
20 июня15:13
Президент России Владимир Путин не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил на прямой линии.
«В Минском процессе ничего не происходит. Продолжаются обстрелы в Донбассе. Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», - подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что не считaет нужным либерaлизовывaть оборот наркотиков.
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