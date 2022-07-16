В Раде испугались ввода венгерских войск в Закарпатье

Венгрия может вторгнуться на территорию Закарпатья. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что у Будапешта есть сценарии «военной чрезвычайной ситуации» для защиты венгерского меньшинства на Украине.

«Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, Украина должна указать Будапешту, что подобные выражения несовместимы с уважением суверенитета Киева.

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Фото: pixabay.com
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