В работе Twitter произошел сбой
В работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, который наблюдают пользователи разных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает деятельность интернет-ресурсов.
Отмечается, что наиболее активно неполадки наблюдаются в США и Японии. По данным сервиса, 73% пользователей отмечают сбои на сайте социальной сети.
Также 14% пользователей испытывают проблемы с приложением на устройствах Apple, еще 12% - с приложением для операционной системы Android.
Ранее сегодня сообщалось, что мессенджер WhatsApp расширил возможности аудио- видеозвонков, увеличив лимит по количеству их участников.
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