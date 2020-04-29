В работе Twitter произошел сбой

В работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, который наблюдают пользователи разных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает деятельность интернет-ресурсов.

Отмечается, что наиболее активно неполадки наблюдаются в США и Японии. По данным сервиса, 73% пользователей отмечают сбои на сайте социальной сети.

Также 14% пользователей испытывают проблемы с приложением на устройствах Apple, еще 12% - с приложением для операционной системы Android.

Ранее сегодня сообщалось, что мессенджер WhatsApp расширил возможности аудио- видеозвонков, увеличив лимит по количеству их участников.

