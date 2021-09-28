В работе Twitter произошел масштабный сбой

Неполадки в работе социальной сети Twitter фиксируются в ряде стран во вторник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-платформ, наибольшее количество жалоб приходит от пользователей в США, Британии, Канаде и Германии.

Отмечается, что проблемы наблюдаются с входом в аккаунт и в работе сайта.





