В работе Twitter произошел масштабный сбой

Неполадки в работе социальной сети Twitter фиксируются в ряде стран во вторник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-платформ, наибольшее количество жалоб приходит от пользователей в США, Британии, Канаде и Германии.

Отмечается, что проблемы наблюдаются с входом в аккаунт и в работе сайта.



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