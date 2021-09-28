В работе Twitter произошел масштабный сбой
28 сентября 202119:45
Неполадки в работе социальной сети Twitter фиксируются в ряде стран во вторник.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-платформ, наибольшее количество жалоб приходит от пользователей в США, Британии, Канаде и Германии.
Отмечается, что проблемы наблюдаются с входом в аккаунт и в работе сайта.
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28 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru