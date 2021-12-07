В работе Facebook, Tinder и других сервисах произошел сбой
7 декабря 202120:31
Масштабный сбой зафиксирован в работе разных социальных платформ, в том числе Facebook и Tinder. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за работой популярных интернет-платформ.
Отмечается, что сбои вызвали неполадки в работе облачного сервиса Amazon Web Services.
Также пострадало функционирование сервисов Netflix, криптобиржи Coinbase и Disney. О сбоях сообщают жители США, Великобритании, России и других стран.
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7 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru