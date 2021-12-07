В работе Facebook, Tinder и других сервисах произошел сбой

Масштабный сбой зафиксирован в работе разных социальных платформ, в том числе Facebook и Tinder. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за работой популярных интернет-платформ.

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Отмечается, что сбои вызвали неполадки в работе облачного сервиса Amazon Web Services.

Также пострадало функционирование сервисов Netflix, криптобиржи Coinbase и Disney. О сбоях сообщают жители США, Великобритании, России и других стран.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
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