В работе американского YouTube произошел сбой
4 июня 202111:24
В работе сервиса YouTube в США произошел сбой, следует из информации на сайте Downdetector.
Около 76% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, еще 18% сообщили о неполадках в работе сайта. При этом 4% посетителей сервиса не могу авторизоваться в учетной записи.
Общая аудитория YouTube составляет 2 миллиарда человек. В Соединенных Штатах пользователей сервиса больше, чем зрителей любой американской телевизионной сети.
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4 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru