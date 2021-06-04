В работе американского YouTube произошел сбой

Около 76% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, еще 18% сообщили о неполадках в работе сайта. При этом 4% посетителей сервиса не могу авторизоваться в учетной записи.

Общая аудитория YouTube составляет 2 миллиарда человек. В Соединенных Штатах пользователей сервиса больше, чем зрителей любой американской телевизионной сети.

