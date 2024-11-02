В пригороде Лиона произошли беспорядки
2 ноября 202413:41
Во Франции 20 человек закидали камнями два городских автобуса в пригороде Лиона, после чего подожгли их, сообщает europe1.fr.
В район беспорядков были переброшены силы жандармерии. Участники беспорядков начали стрелять в сторону стражей порядка.
Местным властям пришлось эвакуировать население из района, где произошли стычки с правоохранителями. Причины возникновения беспорядков пока не называются.
Ранее стало известно, что в США обеспокоены угрозой беспорядков из-за выборов президента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru