В пригороде Лиона произошли беспорядки

В Курской области в результате атаки ВСУ ранены четыре человека Лавров: Украина уже трижды сорвала договоренности о мирном урегулировании Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по информбезопасности Причиной плохой продажи билетов «Алисы» назвали дорогие билеты либо самих артистов