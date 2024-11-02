В пригороде Лиона произошли беспорядки

Во Франции 20 человек закидали камнями два городских автобуса в пригороде Лиона, после чего подожгли их, сообщает europe1.fr.

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В район беспорядков были переброшены силы жандармерии. Участники беспорядков начали стрелять в сторону стражей порядка.

Местным властям пришлось эвакуировать население из района, где произошли стычки с правоохранителями. Причины возникновения беспорядков пока не называются.

Ранее стало известно, что в США обеспокоены угрозой беспорядков из-за выборов президента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: AP//Thibault Camus
ТЕГИ:ПолицияАвтобусыБеспорядкиФранция

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