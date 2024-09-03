При стрельбе на карнавале в Нью-Йорке пострадали пять человек

Неизвестный открыл стрельбу по зрителям на карибском карнавале 2 сентября в Нью-Йорке, пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на данные полиции.

Телеканал отмечает, что подозреваемый открыл огонь по толпе на параде, находясь поодаль от зрителей. Правоохранители назвали инцидент преднамеренным нападением на группу людей.

«Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет пострадали в результате выстрелов», — сообщила полиция.

Всех раненых госпитализировали, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее мужчина с ножом совершил нападение на карнавале в Лондоне, злоумышленнику предъявлены обвинения в покушении на убийство, насильственных беспорядках, хранении оружия, напоминает RT.

