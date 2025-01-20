В Приднестровье заявили о запасах газа на 11 дней

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что в Молдавии нет перебоев с поставками электричества и газа, за ситуацией в Приднестровье внимательно следят.

Она отметила, что находится «в контакте с молдавскими властями, чтобы минимизировать последствия прекращения поставок российского топлива, для этого организовали специальную рабочую группу».

Ранее стало известно, что школьники Приднестровья с 20 января будут временно учиться дистанционно из-за отсутствия отопления в школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

