В Приднестровье заявили о запасах газа на 11 дней
Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник на заседании оперативного штаба заявил, что в республике осталось газа на 11 дней.
Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что в Молдавии нет перебоев с поставками электричества и газа, за ситуацией в Приднестровье внимательно следят.
Она отметила, что находится «в контакте с молдавскими властями, чтобы минимизировать последствия прекращения поставок российского топлива, для этого организовали специальную рабочую группу».
Ранее стало известно, что школьники Приднестровья с 20 января будут временно учиться дистанционно из-за отсутствия отопления в школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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