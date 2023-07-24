СК Приднестровья назвал главного подозреваемого в убийстве лидера оппозиции

Следственный комитет Приднестровья обозначил жителя Дубоссар Андрея Думиникэ в качестве основного подозреваемого по делу об убийстве лидера оппозиции, главы компартии непризнанной республики Олега Хоржана. Об этом объявил руководитель местного СК Вячеслав Брынзарь.

Думиникэ ранее был объявлен в розыск. Как выяснилось, он вместе с Хоржаном отбывал наказание по приговору суда в одной колонии, а после выхода на свободу сохраняли тесные отношения. При этом, согласно выводам экспертов, преступников в момент убийства было несколько.

По словам главы СК, Хоржана избивали, чтобы получить код сейфа и ключ, также не исключено, что убитый оказал сопротивление, что ещё больше взвинтило грабителей. Тирасполь обратился к Кишинёву за помощью в розыске и задержанию подозреваемых.

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При этом учредитель правозащитной организации «Право на справедливость» выразил сомнение в версии грабежа. Он указывает, что в открытом сейфе, у которого было найдено тело Хоржана, оставались украшения, другие ценные вещи в его доме также остались на месте.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», об убийстве приднестровского оппозиционера стало известно 17 июля. В 2017 году Хоржан начал активное сотрудничество с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном. Осуждён он был за потасовку с милиционерами после митинга.анизации «Право на справедливость» выразил сомнение в версии грабежа. Он указывает, что в открытом сейфе, у которого было найдено тело Хоржана, оставались украшения, другие ценные вещи в его доме также остались на месте.

Об убийстве приднестровского оппозиционера стало известно 17 июля.

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ФОТО: газета "Правда"
ТЕГИ:МолдавияУбийствоПриднестровье

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