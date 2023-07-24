СК Приднестровья назвал главного подозреваемого в убийстве лидера оппозиции

Следственный комитет Приднестровья обозначил жителя Дубоссар Андрея Думиникэ в качестве основного подозреваемого по делу об убийстве лидера оппозиции, главы компартии непризнанной республики Олега Хоржана. Об этом объявил руководитель местного СК Вячеслав Брынзарь.

Думиникэ ранее был объявлен в розыск. Как выяснилось, он вместе с Хоржаном отбывал наказание по приговору суда в одной колонии, а после выхода на свободу сохраняли тесные отношения. При этом, согласно выводам экспертов, преступников в момент убийства было несколько.

По словам главы СК, Хоржана избивали, чтобы получить код сейфа и ключ, также не исключено, что убитый оказал сопротивление, что ещё больше взвинтило грабителей. Тирасполь обратился к Кишинёву за помощью в розыске и задержанию подозреваемых.