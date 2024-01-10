В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной
Министерство государственной безопасности Приднестровья заявило о стрельбе на границе с Украиной. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 7 января 2024 года. По данным Министерства госбезопасности, двух граждан Приднестровья переместили на территорию Украины.
«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.
Ранее жители Приднестровья жаловались на попытки вербовки со стороны украинских спецслужб и вооруженных сил. Отмечалось, что Киев интересуется сведениями военного и внутриполитического характера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru