В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

Министерство государственной безопасности Приднестровья заявило о стрельбе на границе с Украиной. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 7 января 2024 года. По данным Министерства госбезопасности, двух граждан Приднестровья переместили на территорию Украины.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее жители Приднестровья жаловались на попытки вербовки со стороны украинских спецслужб и вооруженных сил. Отмечалось, что Киев интересуется сведениями военного и внутриполитического характера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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