В Приднестровье продлили чрезвычайный режим в экономике

Парламент Приднестровья утвердил указ главы непризнанной республики Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что решение было принято на фоне энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок природного газа в республику.

Согласно указу Красносельского, режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлили на 30 суток - до 8 февраля.

Ранее министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что власти Приднестровья отказались от уличного освещения в ночной период в целях экономии электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
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