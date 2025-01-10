В Приднестровье продлили чрезвычайный режим в экономике
Парламент Приднестровья утвердил указ главы непризнанной республики Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято на фоне энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок природного газа в республику.
Согласно указу Красносельского, режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлили на 30 суток - до 8 февраля.
Ранее министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что власти Приднестровья отказались от уличного освещения в ночной период в целях экономии электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru