«Кризисная»: Песков оценил ситуацию в Приднестровье
Приднестровье на протяжении многих лет жило «за счёт поставок» природного газа, которые осуществляла Россия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время регион «лишился этой возможности» из-за решения Украины и властей Молдавии.
«Ситуация действительно кризисная», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся отопить жилье дровами или газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru