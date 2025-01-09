«Кризисная»: Песков оценил ситуацию в Приднестровье

По его словам, в настоящее время регион «лишился этой возможности» из-за решения Украины и властей Молдавии.

«Ситуация действительно кризисная», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся отопить жилье дровами или газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».