«Кризисная»: Песков оценил ситуацию в Приднестровье

Приднестровье на протяжении многих лет жило «за счёт поставок» природного газа, которые осуществляла Россия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя российского посольства вызвали в МИД Молдавии

По его словам, в настоящее время регион «лишился этой возможности» из-за решения Украины и властей Молдавии.

«Ситуация действительно кризисная», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся отопить жилье дровами или газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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