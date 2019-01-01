В мире

В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель

19 июня17:34

Канцлер Германии, которая накануне во время встречи Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь, чувствует себя прекрасно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила заместитель официального представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер. Она отметила, что канцлер Германии будет участвовать во всех запланированных мероприятиях.

Ранее Ангела Меркель объяснила своё болезненное состояние во время Зеленским обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше. К слову, в Берлине в последние недели установилась жаркая сухая погода, столбики термометров в некоторых районах фиксируют отметку +35 градусов.

Меркель объяснила «сильную дрожь» на встрече с Зеленским

Между тем, Владимир Зеленский пояснил, почему ничего не предпринял, стоя рядом с Ангелой Меркель, которой стало плохо во время их встречи в Берлине. Украинский президент заверил, что канцлеру Германии рядом с ним ничто не угрожало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ангела МеркельВладимир ЗеленскийЗдоровье