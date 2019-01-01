Меркель объяснила «сильную дрожь» на встрече с Зеленским
Ангела Меркель объяснила свое плохое самочувствие на встрече Владимиром Зеленским. Как пишет РИА Новости, по словам канцлера Германии, причиной её недомогания стало обезвоживание. Также Меркель подчеркнула, что справиться с ситуацией ей помогли несколько бутылок воды – их канцлер выпила незамедлительно и после этого почувствовала себя «очень хорошо».
Как напоминает РИА ФАН, Ангела Меркель почувствовала себя плохо, когда она и Владимир Зеленский находились на красной дорожке в ожидании гимнов своих стран. В какой-то момент канцлера сильно затрясло. Меркель попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук.
В свою очередь, врач-терапевт Наталья Уклеина в интервью телеканалу «360» заявила, что такое состояние могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Кроме того, к этому может привести отравление, при котором теряются микроэлементы.
Напомним, 18 июня Владимир Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первые официальные переговоры с Ангелой Меркель.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В МВД заявили о необходимости провести ревизию ПДД
- Говорить о бедности нельзя! Кудрину утерли нос «эмоциями»
- Песков анонсировал безлимитную «прямую линию» с Путиным
- Меркель объяснила «сильную дрожь» на встрече с Зеленским
- Группировка «Ленинград» выступит на «НАШЕСТВИИ 2019» раньше официального открытия