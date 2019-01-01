Меркель объяснила «сильную дрожь» на встрече с Зеленским

Ангела Меркель объяснила свое плохое самочувствие на встрече Владимиром Зеленским. Как пишет РИА Новости, по словам канцлера Германии, причиной её недомогания стало обезвоживание. Также Меркель подчеркнула, что справиться с ситуацией ей помогли несколько бутылок воды – их канцлер выпила незамедлительно и после этого почувствовала себя «очень хорошо».

Как напоминает РИА ФАН, Ангела Меркель почувствовала себя плохо, когда она и Владимир Зеленский находились на красной дорожке в ожидании гимнов своих стран. В какой-то момент канцлера сильно затрясло. Меркель попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук.