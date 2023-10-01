В Праге переименовали улицу маршала Конева

Власти столицы Чехии Праги переименовали улицу имени советского военачальника маршала Ивана Конева. Об этом сообщило «Чешское радио».

В Эстонии призвали переименовать Калининград в Кенигсберг

Улица получила название в честь Карела Гартига. В конце XIX века он был старостой населенного пункта, на месте которого находится улица.

Новые таблички начнут устанавливать в понедельник, 2 октября.

Улица получила имя Ивана Конева в связи с освобождением столицы Чехии частями 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал. В апреле 2020 года власти Праги демонтировали памятник военачальнику, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаСССРПрагаЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры