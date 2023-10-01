В Праге переименовали улицу маршала Конева
Власти столицы Чехии Праги переименовали улицу имени советского военачальника маршала Ивана Конева. Об этом сообщило «Чешское радио».
Улица получила название в честь Карела Гартига. В конце XIX века он был старостой населенного пункта, на месте которого находится улица.
Новые таблички начнут устанавливать в понедельник, 2 октября.
Улица получила имя Ивана Конева в связи с освобождением столицы Чехии частями 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал. В апреле 2020 года власти Праги демонтировали памятник военачальнику, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru