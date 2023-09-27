В Эстонии призвали переименовать Калининград в Кенигсберг
Комитет по иностранным делам рийгикогу (парламента) Эстонии предложил переименовать российские Калининград и Кингиссеп. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
«Комитет ... обратился к языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — говорится в заявлении.
Также эстонский парламент захотел переименовать Кингиссеп, расположенный в Ленинградской области, в Ямбург или Яаму.
Как отметил председатель комитета Марко Михкельсон, необходимо отказаться от советских топонимов и применять исторические, указывает телеканал «360». Законодатели продолжат обсуждение вопроса в октябре.
Ранее в Польше переименовали российский Калининград в Крулевец, это название рекомендовали использовать в польском языке, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru