В Эстонии призвали переименовать Калининград в Кенигсберг

«Комитет ... обратился к языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — говорится в заявлении.

Также эстонский парламент захотел переименовать Кингиссеп, расположенный в Ленинградской области, в Ямбург или Яаму.

Как отметил председатель комитета Марко Михкельсон, необходимо отказаться от советских топонимов и применять исторические, указывает телеканал «360». Законодатели продолжат обсуждение вопроса в октябре.

Ранее в Польше переименовали российский Калининград в Крулевец, это название рекомендовали использовать в польском языке, напоминает Ura.ru.

