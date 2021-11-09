В Португалии запретят работодателям обращаться к сотрудникам в нерабочее время
Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство об удаленной работе, согласно которым руководителей компаний будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews.
Работодателям запретят звонить или отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время. При этом поправки не коснутся организаций, в которых работает менее 10 человек.
Также предусматривается, что компании должны помогать работникам оплачивать расходы на электричество и интернет, занося их в категорию «бизнес-расходов». Родителям маленьких детей предоставят право работать удаленно, не договариваясь об этом с начальством, до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Кроме того, поправки учитывают «борьбу с одиночеством»: работодатель должен не реже одного раза в два месяца организовывать личные встречи с сотрудниками.
По мнению португальских властей, новые правила удаленной работы помогут стране извлечь выгоду — например, привлечь иностранных специалистов, которые захотят сменить обстановку.
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