В Португалии запретят работодателям обращаться к сотрудникам в нерабочее время

Работодателям запретят звонить или отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время. При этом поправки не коснутся организаций, в которых работает менее 10 человек.

Также предусматривается, что компании должны помогать работникам оплачивать расходы на электричество и интернет, занося их в категорию «бизнес-расходов». Родителям маленьких детей предоставят право работать удаленно, не договариваясь об этом с начальством, до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Кроме того, поправки учитывают «борьбу с одиночеством»: работодатель должен не реже одного раза в два месяца организовывать личные встречи с сотрудниками.

По мнению португальских властей, новые правила удаленной работы помогут стране извлечь выгоду — например, привлечь иностранных специалистов, которые захотят сменить обстановку.

Между тем в России утвердили программу цифровой трансформации в социальной сфере, согласно которой в стране появятся новые возможности для развития дистанционных форм занятости. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, напоминает Ura.ru.



