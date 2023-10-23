В Португалии умер самый старый пес в мире
Живший в Португалии пёс по кличке Боби, которого эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самой пожилой собакой в истории, умер в возрасте 31 года и 165 дней.
В сообщении пресс-службы всемирной книги рекордов указано, что пёс «скончался 21 октября в своем доме в португальской деревне Кокейруш».
Пёс породы Рафейру ду Алентежу (алентежский мастиф) родился 11 мая 1992 года. В Книгу рекордов Гиннесса Боби попал когда ему было 30 лет и 266 дней. Владельцы пса утверждали, что дожить до такого возраста их питомцу позволила спокойная, умиротворяющая обстановка вдали от города.
Ранее в США умер самый высокий пёс в мире - немецкий дог по кличке Зевс, чей рост в холке достигал 105 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Маловато будет!» Арбенину зовут «на бис» в зону СВО после выступления с женой бойца
- «Роскосмос» продлил прием заявок на отбор в отряд космонавтов
- В Португалии умер самый старый пес в мире
- Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову за госизмену
- Москва, ХМАО и ЯНАО возглавили ТОП регионов по экономическому потенциалу
- Диетолог заявила, что сладости и копченая колбаса вызывают привыкание
- Володин заявил, что политику и бизнес нельзя совмещать
- Россияне чаще всего покупают под влиянием рекламы продукты и косметику
- Эксперты заявили о снижении количества кибератак на Россию
- СМИ: Атаковавшие Крымский мост дроны разрабатывали с участием ЦРУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru