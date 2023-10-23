В Португалии умер самый старый пес в мире

В сообщении пресс-службы всемирной книги рекордов указано, что пёс «скончался 21 октября в своем доме в португальской деревне Кокейруш».

Пёс породы Рафейру ду Алентежу (алентежский мастиф) родился 11 мая 1992 года. В Книгу рекордов Гиннесса Боби попал когда ему было 30 лет и 266 дней. Владельцы пса утверждали, что дожить до такого возраста их питомцу позволила спокойная, умиротворяющая обстановка вдали от города.

Ранее в США умер самый высокий пёс в мире - немецкий дог по кличке Зевс, чей рост в холке достигал 105 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

