В Португалии родился младенец «без лица»

В португальском городе Сан-Бернарду-де-Сетубал седьмого октября появился на свет ребенок, чье лицо поражено редким врожденным дефектом, информирует издание Correio da Manhã.

Малыш родился без глаз, носа, части черепа. Родители новорожденного Марлен и Давид обвиняют в произошедшем акушера Артура Карвальо. По их словам, он не смог увидеть на УЗИ патологию.

Медики прогнозировали, что малыш проживет несколько часов. Однако, благодаря вниманию родителей спустя две недели после появления на свет ребенок может кушать из бутылочки.

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