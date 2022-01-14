В Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу

При этом сотрудник самого олигарха добавил, что миллиардер согласен с любой проверкой, так как она, по его словам, позволит доказать легитимность получения Абрамовичем португальского паспорта.

Ранее стало известно, что бизнесмен приобрел гражданство Португалии в рамках закона о натурализации сефардских евреев, принятый в 2015 году. Сообщается, что Абрамович долгое время изучал историю своей семьи и обнаружил, что его предки жили в Португалии, но позже были изгнаны и переехали в Гамбург.