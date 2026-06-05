В порту в Румынии взорвался морской дрон
Морской беспилотник взорвался в порту румынского города Констанца. Об этом сообщает портал HotNews со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
Отмечается, что морской дрон относится к типу, применявшемуся в конфликте на Украине. Аппарат не относится к технике армии Румынии и не был задействован в недавних учениях в районе Черного моря, пишет RT.
При взрыве никто не пострадал. Район ЧП оцеплен силами разведки, береговой охраны и оборонного ведомства.
Ранее на острове Лефкада нашли морской дрон-камикадзе «Козак Мамай». Его перевозило судно, заходившие в Ливию судно. После инцидента Греция послала Украине сигнал о необходимости отозвать от своих берегов все беспилотные катера.
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