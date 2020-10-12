В Портленде протестующие снесли статуи Линкольна и Рузвельта

Как пишет The Oregonian, в акции протеста приняли участие около 200 человек. Протестующие также выбили окна здания Исторического общества Орегона, а на фасаде вывесили плакат "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Как отмечает NBC, Портленд стал горячей точкой протестов, после того как афроамериканец Джордж Флойд был убит полицией в Миннеаполисе. Ранее сообщалось, что экс-полицейский Дерек Шовен, обвиняемый в убийстве Флойда, вышел из тюрьмы под залог.

