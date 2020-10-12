В Портленде протестующие снесли статуи Линкольна и Рузвельта
Протестующие в Портленде (штат Орегон) снесли статуи бывших президентов Линкольна и Теодора Рузвельта во время демонстрации. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что организаторы акции назвали ее «Днем гнева коренных народов».
Protesters in Portland, Oregon pulled down statues of former Presidents Lincoln and Theodore Roosevelt and broke windows late Sunday amid a demonstration on what organizers called an Indigenous Day of Rage, NBC local affiliate KGW reports. https://t.co/fFpX3XWB5D— NBC News (@NBCNews) October 12, 2020
Как пишет The Oregonian, в акции протеста приняли участие около 200 человек. Протестующие также выбили окна здания Исторического общества Орегона, а на фасаде вывесили плакат "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".
Как отмечает NBC, Портленд стал горячей точкой протестов, после того как афроамериканец Джордж Флойд был убит полицией в Миннеаполисе. Ранее сообщалось, что экс-полицейский Дерек Шовен, обвиняемый в убийстве Флойда, вышел из тюрьмы под залог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве войны в Карабахе
- В Роспотребнадзоре дали прогноз по показателям заражения COVID-19
- Столичные власти объяснили зелёную жидкость в Москве-реке
- Число погибших в результате стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех
- Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru