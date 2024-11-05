В Польше заявили о планах Зеленского втянуть страну в войну с Россией

Призывы президента Украины Владимира Зеленского перехватывать ракеты объясняются его желанием втянуть Польшу в вооружённый конфликт с Россией, сообщил в эфире радиостанции Radio Zet заместитель польского премьера Кшиштоф Гавковский.

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«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал он. Политик также отметил, что украинские власти ведут себя несправедливо по отношению к Польше.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Варшава обязана сбивать ракеты над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПольшаУкраинаВладимир Зеленский

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