В Польше заявили о планах Зеленского втянуть страну в войну с Россией
5 ноября 202403:33
Призывы президента Украины Владимира Зеленского перехватывать ракеты объясняются его желанием втянуть Польшу в вооружённый конфликт с Россией, сообщил в эфире радиостанции Radio Zet заместитель польского премьера Кшиштоф Гавковский.
«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал он. Политик также отметил, что украинские власти ведут себя несправедливо по отношению к Польше.
Ранее глава МИД Польши заявил, что Варшава обязана сбивать ракеты над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru