В Польше заявили о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

ФРГ планирует вернуть бывшие земли в пределах границ Польши, сообщил Gazeta Polska председатель польского Национального банка Адам Глапинский.

«Снежный ком и отставки»: Поставка оружия Украине раскалывает Германию

Он считает, что планам Берлина вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране. Также банкир заявил, что Германия также планирует «подчинить себе» пояс стран между ФРГ и Россией. «Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — отметил Глапинский.

Напомним, Польша закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, теперь страна занимается переводом отчета. Польша покажет всему миру документацию и точную калькуляцию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПольшаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры