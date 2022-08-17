В Польше заявили о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

Он считает, что планам Берлина вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране. Также банкир заявил, что Германия также планирует «подчинить себе» пояс стран между ФРГ и Россией. «Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — отметил Глапинский.

Напомним, Польша закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, теперь страна занимается переводом отчета. Польша покажет всему миру документацию и точную калькуляцию.

