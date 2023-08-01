В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами

Два вертолета Белоруссии нарушили воздушные границы Польши. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел республики.

Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии

По заявлению ведомства, инцидент произошел 1 августа. В МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник опроверг выдвижение бойцов частной военной компании «Вагнер» к границе с Польшей. Варшава пригрозила Минску изоляцией из-за присутствия ЧВК.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США не видят угроз Польше со стороны «Вагнера», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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