В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами
Два вертолета Белоруссии нарушили воздушные границы Польши. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел республики.
По заявлению ведомства, инцидент произошел 1 августа. В МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник опроверг выдвижение бойцов частной военной компании «Вагнер» к границе с Польшей. Варшава пригрозила Минску изоляцией из-за присутствия ЧВК.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США не видят угроз Польше со стороны «Вагнера», передает «Радиоточка НСН».
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