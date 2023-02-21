В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за российского эмбарго
Новые рынки сбыта яблок из Польши не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, сообщил Interia президент польского Союза садоводов Мирослав Малишевский.
По его словам, местный рынок «уже рухнул». Он призвал к помощи властей. Малишевский напомнил, что РФ десятилетиями покупала большое количество яблок. На этом рынке держался весь сектор, отметил он. На этом фоне многие садоводы начинают выкорчевывать даже молодые деревья.
Президент Союза подчеркнул, что в этой ситуации необходимо ввести чрезвычайные механизмы государственной помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за российского эмбарго
- Взрыв на заводе в США: 13 человек госпитализировали
- Синоптики сообщили о жестких перепадах температуры на юге и Северном Кавказе
- Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев
- Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову
- В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае
- В Госдуме призвали нанести ядерный удар по инфраструктуре НАТО
- Предсказавший землетрясения в Турции эксперт предупредил об угрозе Кипру
- Кулеба: Украина готовится к большой битве на двух фронтах
- Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» перенесли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru