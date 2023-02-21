В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за российского эмбарго

По его словам, местный рынок «уже рухнул». Он призвал к помощи властей. Малишевский напомнил, что РФ десятилетиями покупала большое количество яблок. На этом рынке держался весь сектор, отметил он. На этом фоне многие садоводы начинают выкорчевывать даже молодые деревья.

Президент Союза подчеркнул, что в этой ситуации необходимо ввести чрезвычайные механизмы государственной помощи.

