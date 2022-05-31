Диетолог раскрыл пользу яблок

Яблоко – самый полезным летний фрукт. Так считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в составе яблока есть много необходимых человеку элементов, среди прочего - кверцетин. Это биоактивное вещество позволяет защититься от атеросклероза, улучшает состояние стенки сосудов и даже увеличивает продолжительность жизни.

Специалист советует в день употреблять не менее двух-трех яблок. Кроме того, их можно чередовать с грушами, которые также лучше есть ежедневно.

«Они полезны тем же, плюс там ещё больше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма», — рассказал диетолог «Вечерней Москве».

Благодаря пищевым волокнам также полезны сливы, хотя это уже не фрукт, а ягода. Они способствуют правильной работе кишечника.

