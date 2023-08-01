Лукашенко опроверг заявления о выдвижении «Вагнера» к польской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы группы «Вагнера» выдвинулись к польской границе, передаёт БелТА.
По его словам, никакие отряды ЧВК "Вагнер" к границе не перемещались. А если перемещались, то только с целью передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно.
Польша ранее допустила полную изоляцию Белоруссии из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера». Днем ранее стало известно, что Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Генеральное командование Вооруженных сил Польши в Twitter опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне пограничного заграждения.
Более половины жителей Польши (50,6%) воспринимают присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии как угрозы. Такие данные приводит лаборатория IBRiS, исследование проводилось для газеты Rzeczpospolita. При этом 28,2% этих граждан выразили полную уверенность в том, что ЧВК «Вагнер» - потенциальная опасность для Польши, а 22,4% ответили «скорее да», 36,1% поляков вообще не видят в этом никакой угрозы, передает «Радиоточка НСН».
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