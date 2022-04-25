В Польше заподозрили Россию в желании уничтожить НАТО руками Варшавы

По словам генерала, российские спецслужбы занимаются идеологическим воздействием в связанных с правительством кругах. Как отметил экс-глава служба контрразведки, некие лица продвигают в Польше идеи краха западной системы, распада Североатлантического альянса, пишет РИА ФАН. Пытель подчеркнул, что «в основном речь идет о формировании антиосвободительных, антизападных настроений».

Генерал добавил, что спецслужбы РФ опираются на результаты работы калининградского Центра польских исследований, которые должны были указать «разделительные линии» между элитой и народом в Польше, отмечает телеканал «360».

