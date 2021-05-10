В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже

Суд в Дании приговорил к трем годам лишения свободы россиянина, обвиняемого в сборе и разглашении информации российской разведке. Об этом сообщает пресс-служба суда города Ольборга.

Основные слушания по делу 36-летнего гражданина РФ проходили в течение недели с 13 апреля в закрытом режиме.

По данным следствия, россиянин «в течение ряда лет собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату».

Отмечается, что осужденного вышлют из Дании и запретят въезжать в королевство. Когда именно состоится высылка, не уточняется.

