В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже
Суд в Дании приговорил к трем годам лишения свободы россиянина, обвиняемого в сборе и разглашении информации российской разведке. Об этом сообщает пресс-служба суда города Ольборга.
Основные слушания по делу 36-летнего гражданина РФ проходили в течение недели с 13 апреля в закрытом режиме.
По данным следствия, россиянин «в течение ряда лет собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату».
Отмечается, что осужденного вышлют из Дании и запретят въезжать в королевство. Когда именно состоится высылка, не уточняется.
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