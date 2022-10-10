Швеция прекратила подавать электроэнергию в Польшу из-за аварии

Подача электроэнергии из Швеции в Польшу приостановлена из-за неисправности на одной из шведских станций. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По информации СМИ, авария произошла в ночь на 10 октября на трансформаторной станции в Швеции из-за низкого уровня масла. Сейчас он восстанавливается. «Надеемся, что станция скоро возобновит работу», — заявили представители шведского оператора энергосетей Svenska kraftnät.

СМИ: Датский остров Борнхольм остался без электричества

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее также стало известно о том, что электричество отключили на датском острове Борнхольм. Отмечается, что электричество отключили в 7.49 по местному времени (8.49 мск).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭлектричествоШвецияПольша
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