СМИ: Датский остров Борнхольм остался без электричества

Датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщает телеканал TV2.

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По данным СМИ, причина сбоя неизвестна. Власти прилагают все усилия, чтобы определить все обстоятельства произошедшего.

Борнхольм находится вблизи газопровода «Северный поток», на котором в конце сентября произошло падение давления и утечка топлива. Оператор проекта, компания Nord Stream AG, зафиксировала повреждения на трубопроводе к северо-востоку от острова, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоДания
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