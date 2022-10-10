СМИ: Датский остров Борнхольм остался без электричества
Датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщает телеканал TV2.
По данным СМИ, причина сбоя неизвестна. Власти прилагают все усилия, чтобы определить все обстоятельства произошедшего.
Борнхольм находится вблизи газопровода «Северный поток», на котором в конце сентября произошло падение давления и утечка топлива. Оператор проекта, компания Nord Stream AG, зафиксировала повреждения на трубопроводе к северо-востоку от острова, напоминает Ura.ru.
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